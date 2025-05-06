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الجيش الإسرائيلي يدعو الموجودين بمحيط مطار صنعاء إلى الإخلاء بشكل فوري
2025-05-06 | 07:38
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الجيش الإسرائيلي يدعو الموجودين بمحيط مطار صنعاء إلى الإخلاء بشكل فوري
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