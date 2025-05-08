القسام: رصدنا بعد الإستهداف هبوط الطائرات المروحية لإجلاء القتلى والجرحى

انهالت التهاني من زعماء العالم للكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بعد انتخابه بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، ليحمل اسم ليو الرابع عشر، ويُصبح بذلك أول أميركي في تاريخ الفاتيكان يتولى هذا المنصب الروحي الرفيع.
هنّأ الرئيس ميشال عون الكنيسة الكاثوليكية والعالم بانتخاب البابا ليو الرابع عشر، داعيًا الله أن يمدّه بالصحة والحكمة لقيادة الكنيسة في هذه المرحلة المهمة. وتمنّى له التوفيق في نشر رسالة المحبة والسلام وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وأن يكون عهده حافلًا بالإنجازات التي تخدم الإنسانية جمعاء.
زارت السفيرة الأميركية ليزا جونسون مصرف لبنان في زيارة ذات طابع تضامني مع حاكم المصرف، وذلك عقب المطالعة التي قدّمها أمام لجنة المال والموازنة بشأن مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته. وتأتي هذه الزيارة بعد جولة قام بها رئيس الجمهورية على المصرف المركزي.