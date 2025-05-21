الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في زكيم بغلاف غزة

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت أن موظفين في السفارة الإسرائيلية قُتلوا جراء هجوم مسلح وقع قرب المتحف اليهودي في واشنطن.يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الذي أكد أن إلحاق الأذى بالدبلوماسيين يُعد "تجاوزاً لخط أحمر".
أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.
أعلن البنتاغون، الأربعاء، موافقة وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسث، على طائرة بوينغ 747 مقدمة من قطر سيستخدمها الرئيس، دونالد ترامب، وذلك بمجرد أن تقوم وزارة الدفاع بتحديثها بتدابير "أمنية مناسبة".