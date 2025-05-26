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مراسل الجديد: القوة المتوغلة في بلدة ميس الجبل تقوم بأعمال تجريف داخل البلدة بعد وصولها الى عمق 200 متراً
مراسل الجديد: القوة المتوغلة في بلدة ميس الجبل تقوم بأعمال تجريف داخل البلدة بعد وصولها الى عمق 200 متراً
مراسل الجدبد: تحركات العدو داخل الأراضي اللبنانية متواصلة بعد تقدمه داخل الحدود حوالي 150 مترا عند الاطراف الشرقية لبلدة ميس لبجبل
مراسل الجدبد: تحركات العدو داخل الأراضي اللبنانية متواصلة بعد تقدمه داخل الحدود حوالي 150 مترا عند الاطراف الشرقية لبلدة ميس لبجبل
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ويتكوف: هناك صفقة مطروحة على الطاولة وعلى حماس أن تقبلها
2025-05-26 | 12:11
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ويتكوف: هناك صفقة مطروحة على الطاولة وعلى حماس أن تقبلها
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