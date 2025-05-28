حماس تعلن توصلها لإتفاق مع ويتكوف

قالت حركة حماس، الأربعاء، إنها اتفقت مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على إطار عام لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت حماس في بيان إن "آخر تلك الجهود التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شئون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق".

وذكرت أن الاتفاق يتضمّن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء، قائلة إنها تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار.