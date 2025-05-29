إسرائيل تُقرّ إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

واعتبرت الوزارة القرار "تاريخيًا"، مؤكدة أنه يعزز "السيطرة الاستراتيجية" على الضفة ويمنع "قيام دولة فلسطينية"، وفق ما نقلته صحيفة ذي تايمز أوف إسرائيل.

من جهته، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطوة بأنها "يوم عظيم لحركة الاستيطان"، بينما أكد وزير الحرب يسرائيل كاتس أن القرار "يعزز قبضتنا على الأرض ويرد على الإرهاب الفلسطيني".