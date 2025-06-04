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عربي و دولي

وصول مبعوث ترامب للشؤون السورية إلى إسرائيل لعقد اجتماعات حول المنطقة

2025-06-04 | 05:50
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وصول مبعوث ترامب للشؤون السورية إلى إسرائيل لعقد اجتماعات حول المنطقة
وصول مبعوث ترامب للشؤون السورية إلى إسرائيل لعقد اجتماعات حول المنطقة
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وصول مبعوث ترامب للشؤون السورية إلى إسرائيل لعقد اجتماعات حول المنطقة

عربي و دولي

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بـ "صواريخ الليل" ظهرت.. من هي كتائب محمد الضيف؟
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09:49

بـ "صواريخ الليل" ظهرت.. من هي كتائب محمد الضيف؟

أعلنت مجموعة مسلحة جديدة باسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" – نسبة لقائد كتائب القسام الذي أعلنت حماس إستشهاده مطلع العام الجاري – عن تأسيس نفسها في 31 آيار عبر "تلغرام".

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بـ "صواريخ الليل" ظهرت.. من هي كتائب محمد الضيف؟

أعلنت مجموعة مسلحة جديدة باسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" – نسبة لقائد كتائب القسام الذي أعلنت حماس إستشهاده مطلع العام الجاري – عن تأسيس نفسها في 31 آيار عبر "تلغرام".

المغتربون يرفضون حصر اقتراعهم بـ6 مقاعد ويطالبون بالمساواة
08:44

المغتربون يرفضون حصر اقتراعهم بـ6 مقاعد ويطالبون بالمساواة

أكدت المجموعات الاغترابية اللبنانية، خلال لقائها اليوم برئيس الحكومة نواف سلام، تمسكها الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في بلدان الاغتراب ضمن دوائرهم الأصلية، أسوة بالمقيمين، ورفضها القاطع لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط اعتباراً من انتخابات عام 2026، كما ينص عليه قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017.

08:44

المغتربون يرفضون حصر اقتراعهم بـ6 مقاعد ويطالبون بالمساواة

أكدت المجموعات الاغترابية اللبنانية، خلال لقائها اليوم برئيس الحكومة نواف سلام، تمسكها الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في بلدان الاغتراب ضمن دوائرهم الأصلية، أسوة بالمقيمين، ورفضها القاطع لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط اعتباراً من انتخابات عام 2026، كما ينص عليه قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017.

كيف اختطفت إسرائيل صياداً في بحر لبنان؟ (صورة)
08:24

كيف اختطفت إسرائيل صياداً في بحر لبنان؟ (صورة)

اختطفت قوات إسرائيلية الصياد الهاوي الشاب علي فنيش من بلدة معروب، بينما كان على متن زورقه داخل المياه اللبنانية قبالة رأس الناقورة، واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، في حين أخلت سبيل زميله عبودي عجمي، الذي كان على متن زورق ثانٍ.

08:24

كيف اختطفت إسرائيل صياداً في بحر لبنان؟ (صورة)

اختطفت قوات إسرائيلية الصياد الهاوي الشاب علي فنيش من بلدة معروب، بينما كان على متن زورقه داخل المياه اللبنانية قبالة رأس الناقورة، واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، في حين أخلت سبيل زميله عبودي عجمي، الذي كان على متن زورق ثانٍ.

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