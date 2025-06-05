وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة " فلاي ناس" الى مطار دمشق الدولي قادمة من العاصمة الرياض بعد إنقطاع دام 12 سنة

إعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن هجوم الطائرات المسيرة المفاجئ لأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع كان قويا ومبهرا، لكنه يخشى من تأثيره على فرص وقف إطلاق النار.

ووفق ما ذكر موقع أكسيوس، فإن العملية التي استهدفت أكثر القواعد الجوية الروسية استراتيجية، والتي نفذت على بعد آلاف الأميال، أوحت بأن لدى أوكرانيا أوراقا أكثر مما كان ترامب يظن، لكن ذلك سيدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتصعيد.