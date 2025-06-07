إنقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية

قال باحث مقيم في بريطانيا يراقب الإنترنت في كوريا الشمالية، إن الأخيرة تشهد انقطاعا كبيرا في خدمة الإنترنت، السبت، مضيفا أن لم يتضح بعد إن كان ذلك نتج عن هجوم إلكتروني.