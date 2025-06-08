كاتس: سنتصدى لأية محاولة تهدف لكسر الحصار عن غزة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن "طائرة تابعة لطيران الخليج، كانت في طريقها إلى البلاد ضمن الرحلة المجدولة رقم GF213، هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متنها".