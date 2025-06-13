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عربي و دولي
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إسرائيل نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني
2025-06-12 | 20:23
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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إسرائيل نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني
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وزير الخارجية الأميركي: ينبغي على إيران ألا تستهدف المصالح أو الموظفين الأمريكيين
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