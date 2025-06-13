نتنياهو: لا تزال لدى إيران قدرات لضربنا وقد استعددنا لذلك وأطلب من شعبنا التعاون في الأيام المقبلة

العودة الى الأعلى وزير الخارجية الأميركي: ينبغي على إيران ألا تستهدف المصالح أو الموظفين الأمريكيين