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ترامب: منحت إيران إنذاراً لمدة 60 يوما واليوم هو الـ61
2025-06-13 | 07:37
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ترامب: منحت إيران إنذاراً لمدة 60 يوما واليوم هو الـ61
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عربي و دولي
إيران
إنذاراً
واليوم
الـ61
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أول تعليق من الرئيس الإيراني حول الرد على إسرائيل
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