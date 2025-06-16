تجميع طائرات إسرائيلية في طهران.. والإستخبارات الإيرانية تتحرّك (فيديو)

إكتشفت السلطات الإيرانية، في جنوب العاصمة طهران، مصنعًا مكونًا من 3 طوابق، استُخدم في تجميع "طائرات مُسيّرة إسرائيلية الصُنع".

وقال التلفزيون الرسمى الإيراني ووكالة "تسنيم" نقلًا عن مسؤولين فى الشرطة إن أجزاء الطائرات تم إدخالُها بطرق متعددة، وتم تجميعُها فى الورشة بهدف إطلاقِها.

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة الاستخبارات الايرانية "إحباط مخطط تخريبي واسع باستخدام طائرات مسيّرة"، بعد تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وتم خلال العملية اعتقال 4 من العناصر الرئيسيين في مجموعة كانت تُخطط لتنفيذ "هجمات ضد مواقع حساسة وحيوية جنوب العاصمة".

كما تم العثور داخل مخبأ العناصر الموقوفة على أكثر من 8 حقائب تحتوي على مكونات طائرات مسيّرة، وأنظمة توجيه إلكترونية، ومعدات للتشويش على الرادارات، إضافة إلى أجهزة متطورة يمكن استخدامُها في هجمات دقيقة باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة.