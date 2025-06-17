إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يبدأ موجة غارات جديدة على غرب إيران

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: يمكن الخروج من الملاجئ

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: يمكن الخروج من الملاجئ

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: يمكن الخروج من الملاجئ

الإسعاف الإسرائيلي: 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية

الإسعاف الإسرائيلي: 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية

الإسعاف الإسرائيلي: 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم رصد أقل من 10 صواريخ في الدفعة الحالية