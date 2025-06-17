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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الجيش يرصد هجوماً صاروخياً إيرانياً على وسط إسرائيل
2025-06-17 | 18:22
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الجيش يرصد هجوماً صاروخياً إيرانياً على وسط إسرائيل
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