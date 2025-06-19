إعلام بريطاني: لندن تدرس مجموعة من السيناريوهات بشأن الانخراط في الحرب على إيران

معلومات الجديد: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد استجوابه لأكثر من ساعتين

معلومات الجديد: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد استجوابه لأكثر من ساعتين