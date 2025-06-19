كاتس: خامنئي لا يجب ان يكون موجوداً



أفادت صحيفة تلغراف البريطانية أنه بعد أسبوع من الحرب، لاتزال إيران تمتلك نحو 1560 صاروخًا قصيرًا ومتوسطًا وبعيد المدى، من أصل نحو 3000 صاروخ بحوزتها. وقالت الصحيفة أن إسرائيل دمرت 1000 صاروخ، فيما اطلقت إيران 440 صاروخًا، وبقي حوزتها 1560 صاروخاً.