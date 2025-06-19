كاتس: أشكر الولايات المتحدة على العون الذي تقدمه لنا

أفادت صحيفة تلغراف البريطانية أنه بعد أسبوع من الحرب، لاتزال إيران تمتلك نحو 1560 صاروخًا قصيرًا ومتوسطًا وبعيد المدى، من أصل نحو 3000 صاروخ بحوزتها. وقالت الصحيفة أن إسرائيل دمرت 1000 صاروخ، فيما اطلقت إيران 440 صاروخًا، وبقي حوزتها 1560 صاروخاً.
نشر الاعلام الايراني مشاهد لصاروخ خرمشهر 4 الأكثر تدميرًا بحسب وصفه، ويعتبر هذا الصاروخ الذي يعرف أيضاً باسم "خيبر" من الجيل الرابع والأكثر تطورًا من سلسلة الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهو من الصواريخ الفرط صوتية التي دخلت الخدمة عام 2023، يبلغ مداه 2000 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 1500 كيلوغرام. #أخبار_الجديد