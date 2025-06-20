عراقجي: المطالبات بوقف النار بدأت منذ الآن وستزداد

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غوتيريش: يجب العودة إلى مفاوضات تتسم بالجدية
غوتيريش: يجب العودة إلى مفاوضات تتسم بالجدية
غوتيريش: العالم يقف الآن على حافة الهاوية وعلينا مسؤولية كبيرة
غوتيريش: العالم يقف الآن على حافة الهاوية وعلينا مسؤولية كبيرة
غوتيريش: العالم يقف الآن على حافة الهاوية وعلينا مسؤولية كبيرة
غوتيريش: العالم يقف الآن على حافة الهاوية وعلينا مسؤولية كبيرة
غوتيرش: المواجهة بين إسرائيل وإيران تتسارع بشكل خطير وتشمل استهداف منشآت نووية
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