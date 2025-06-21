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2025-06-21 | 15:27
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وزير الخارجية الإيراني: يمكن تفعيل الدبلوماسية مستقبلا لكن العودة إليها تتطلب وقف العدوان أولا
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