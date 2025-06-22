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عراقجي: هناك عدد متنوع من الخيارات أمامنا للرد على الهجوم الأميركي ولن أفصل أكثر
2025-06-22 | 05:49
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عراقجي: هناك عدد متنوع من الخيارات أمامنا للرد على الهجوم الأميركي ولن أفصل أكثر
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عراقجي: هناك عدد متنوع من الخيارات أمامنا للرد على الهجوم الأميركي ولن أفصل أكثر
عربي و دولي
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الأميركي
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