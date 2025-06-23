عاجل
إسرائيل تصدر تحذيراً لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم
إسرائيل تصدر تحذيراً لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم
الجيش الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة أهداف عسكرية في طهران خلال الأيام المقبلة
الجيش الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة أهداف عسكرية في طهران خلال الأيام المقبلة
وزير خارجية الصين: يجب العمل على تهدئة الوضع والعودة إلى التفاوض
وزير خارجية الصين: يجب العمل على تهدئة الوضع والعودة إلى التفاوض
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:03
من إيران إلى اسرائيل.. صاروخ "خيبر" لأول مرة!
08:14
دمار كبير جراء غارات اسرائيلية على طهران (فيديو)
07:50
تسرب غاز يحول منزلاً إلى كتلة لهب (فيديو)
06:28
ما هي القنبلة التي استخدمتها أميركا لضرب المنشآت النووية الايرانية؟
05:08
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف طهران (فيديو)
عربي و دولي
الشرطة الإيرانية: اعتقال شبكة متورطة في إطلاق المسيرات شمال غرب طهران
2025-06-23 | 07:42
A-
A+
الشرطة الإيرانية: اعتقال شبكة متورطة في إطلاق المسيرات شمال غرب طهران
مقالات ذات صلة
الشرطة الإيرانية: توقيف شاحنة وضبط عدد من المسيرات الانقضاضية الصغيرة في محافظة البرز واعتقال مشتبه به
الشرطة الإيرانية: قوات حرس الحدود دمرت 5 مسيرات شمال غربي البلاد
وكالة مهر الإيرانية: الدفاعات الجوية تصد طائرات مسيرة غرب العاصمة طهران
الشرطة الإيرانية: اعتقال شبكة متورطة في إطلاق المسيرات شمال غرب طهران
عربي و دولي
الإيرانية:
اعتقال
متورطة
إطلاق
المسيرات
طهران
العودة الى الأعلى
بوتين: الصراع في الشرق الأوسط يدفع العالم إلى حافة خطيرة جداً
الحكومة الإيرانية: التقارير تؤكد عدم حدوث أي تلوث إشعاعي جراء الاعتداءات الأخيرة على المنشآت النووية
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:38
إسرائيل تصدر تحذيراً لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم
10:38
إسرائيل تصدر تحذيراً لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم
10:36
الجيش الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة أهداف عسكرية في طهران خلال الأيام المقبلة
10:36
الجيش الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة أهداف عسكرية في طهران خلال الأيام المقبلة
10:29
وزير خارجية الصين: يجب العمل على تهدئة الوضع والعودة إلى التفاوض
10:29
وزير خارجية الصين: يجب العمل على تهدئة الوضع والعودة إلى التفاوض
يحدث الآن
عربي و دولي
10:38
إسرائيل تصدر تحذيراً لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم
عربي و دولي
10:36
الجيش الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة أهداف عسكرية في طهران خلال الأيام المقبلة
عربي و دولي
10:29
وزير خارجية الصين: يجب العمل على تهدئة الوضع والعودة إلى التفاوض
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:29
حسين أيوب لـ وهلق شو: بارّاك ركّز على نقطتين الأولى تحييد لبنان عبر تحذيره بلغة قاسية من انخراطه في الحرب والثانية ترتيب العلاقة اللبنانية - السورية وترسيم الحدود
2025-05-26
كبتاغون في طرد بريدي بالمطار.. إليكم ما حصل
2024-12-03
فيديو - هذه هي صديقة لامين يامال الجديدة
2025-06-21
وكالة سانا السورية: إلقاء القبض على وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد على الحدود السورية اللبنانية
2025-04-18
ممثلة لبنانية شهيرة تعرضت لنزيف في الدماغ وكادت تخسر حياتها
2025-06-16
نادين الراسي برد فعل مفاجئ لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق لبنان
بالفيديو
بالفيديو
09:33
حول "المزبلة".. جدال بين شارل جبور وغدي بو موسى (فيديو)
07:26
اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
13:08
مقدمة النشرة المسائية 22-06-2025
11:04
هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
2025-06-22
هجوم صاروخي إيراني يطال مناطق إسرائيلية عدة
2025-06-21
أحداث اليوم العاشر من الحرب بين إيران وإسرائيل (بث مباشر)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
13:26
بعد الضربة الأميركية.. بيانٌ لحزب الله!
عربي و دولي
13:26
بعد الضربة الأميركية.. بيانٌ لحزب الله!
عربي و دولي
11:44
أمرٌ عاجل للخارجية الأميركية من موظفيها في لبنان!
عربي و دولي
11:44
أمرٌ عاجل للخارجية الأميركية من موظفيها في لبنان!
عربي و دولي
05:47
إليكم حجم الضرر بموقع فوردو الإيراني (صور)
عربي و دولي
05:47
إليكم حجم الضرر بموقع فوردو الإيراني (صور)
محليات
07:05
في مكان اغتيال صفي الدين.. صاروخ غير منفجر! (صورة)
محليات
07:05
في مكان اغتيال صفي الدين.. صاروخ غير منفجر! (صورة)
عربي و دولي
12:11
بالفيديو: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق
عربي و دولي
12:11
بالفيديو: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق
عربي و دولي
09:03
من إيران إلى اسرائيل.. صاروخ "خيبر" لأول مرة!
عربي و دولي
09:03
من إيران إلى اسرائيل.. صاروخ "خيبر" لأول مرة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025