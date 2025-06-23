ترامب: وقف الحرب ينفذ بعد ساعات

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هيئة البث: انتهاء اجتماع نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر
هيئة البث: انتهاء اجتماع نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر
ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق نار رسميا وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار
ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق نار رسميا وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار
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