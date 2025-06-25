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القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل وسلاح الجو يعمل على اعتراضها
2025-06-25 | 08:48
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القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل وسلاح الجو يعمل على اعتراضها
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