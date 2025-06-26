رجل يحاول قتل طفل إيراني هارب من الحرب (فيديو)

في جريمة هزّت الرأي العام الروسي والدولي، اعترف رجل بيلاروسي بمحاولة قتل طفل يبلغ من العمر عاما ونصف، فور وصوله إلى مطار شيريميتيفو في موسكو، بعد فراره مع والدته من الحرب في إيران.