رجل يحاول قتل طفل إيراني هارب من الحرب (فيديو)
في جريمة هزّت الرأي العام الروسي والدولي، اعترف رجل بيلاروسي بمحاولة قتل طفل يبلغ من العمر عاما ونصف، فور وصوله إلى مطار شيريميتيفو في موسكو، بعد فراره مع والدته من الحرب في إيران.
المتهم، فلاديمير فيتكوف (31 عاما)، وهو عامل في مشروع محطة نووية، قام بحمل الطفل يزدان ورماه بعنف على أرض صالة الوصول في المطار، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الجمجمة والعمود الفقري، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.
خلال التحقيقات، اعترف فيتكوف بجريمته قائلا للشرطة: "حاولت قتل طفل.. في مطار شيريميتيفو"، مضيفا أنه لا يعرف سبب فعلته لأنه كان "تحت تأثير المخدرات".