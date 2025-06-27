الصين: الولايات المتحدة ستلغي سلسلة من الإجراءات التجارية التقييدية ضدها

زعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش "حقق إنجازًا متكاملًا وكبيرًا في ختام عملية "الأسد الصاعد" التي استمرت 12 يوماً"، مؤكداً "تحقيق تفوق جوي كامل في عمق الأراضي الإيرانية وتنفيذ كامل الأهداف المحددة للعملية، بل وتجاوزها"، حسب زعمه.
كشف مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطّلعين على تقارير استخباراتية حساسة، أن "مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد تم نقله إلى أنفاق تحت الأرض في منشأتي فوردو وأصفهان، في خطوة تهدف إلى حمايته من أي هجوم خارجي".
اعتمد البيت الأبيض وسم "الأب" للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع مصور نُشر على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن استخدمه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، خلال حديثه مع ترامب.ونشر البيت الأبيض على منصة إكس مقطع الفيديو الذي يتضمن أغنية "الأب (دادي إز هوم)" للمغني أشر وصوراً لترامب في قمة "الناتو" في لاهاي.