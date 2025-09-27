ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة

قال المبعوث الأميركي توم برّاك: "الشرق الأوسط، لا وجود للشرق الأوسط.

وأضاف خلال حديث مع الصحافيين في واشنطن: "أنت تعلم ذلك. هناك قبائل، وهناك قرى. أُنشئت الدولة القومية على يد البريطانيين والفرنسيين عام 1916".

وتابع: "قالت اتفاقية سايكس بيكو: حسنًا، سنأخذ ما كان يُعرف بالإمبراطورية العثمانية، وسنرسم خطوطًا مستقيمة حولها، وسنُطلق عليها اسم الدول القومية. لكن الشرق الأوسط لا يعمل بهذه الطريقة. يبدأ بفرد، ثم عائلة، ثم قرية، ثم قبيلة، ثم مجتمع، ثم دين. وأخيرًا، هذه هي ماهية هذه الأمة".

وأردف: "لذا، عندما أقول إنه وهم، الاعتقاد بأننا سنجعل 27 دولة مختلفة، تضم 110 مجموعات عرقية مختلفة، تتوافق مع مفاهيم سياسية، فمع أي مفاهيم ستتوافق ستأجعل حياتي وحياة أطفالي أفضل".