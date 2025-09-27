ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة

وكتب ترامب
عبر منصة تروث سوشيال: "هناك مفاوضات مكثفة منذ 4 أيام، وستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل بشأن غزة".
أضاف: "نجري مناقشات ملهمة وجدية للغاية بشأن غزة، وجميع دول المنطقة منخرطة في المحادثات".
ولفت إلى أن "حركة حماس
على علم بمضمون المفاوضات الجارية حاليا، وقد أطلعت إسرائيل
على جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو
".
تابع ترامب: "هناك نيات حسنة وحماس للتوصل إلى اتفاق، بعد عقود طويلة، أكثر مما رأيت في حياتي. الجميع متحمس لترك هذه الفترة من الموت والظلام وراءهم. إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات".
واختتم ترامب منشوره قائلا: "يجب أن نعيد الرهائن ونحقق سلاما دائما!".