الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة

2025-09-27 | 02:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، إن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "هناك مفاوضات مكثفة منذ 4 أيام، وستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل بشأن غزة".

أضاف: "نجري مناقشات ملهمة وجدية للغاية بشأن غزة، وجميع دول المنطقة منخرطة في المحادثات".

ولفت إلى أن "حركة حماس على علم بمضمون المفاوضات الجارية حاليا، وقد أطلعت إسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو ".

تابع ترامب: "هناك نيات حسنة وحماس للتوصل إلى اتفاق، بعد عقود طويلة، أكثر مما رأيت في حياتي. الجميع متحمس لترك هذه الفترة من الموت والظلام وراءهم. إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "يجب أن نعيد الرهائن ونحقق سلاما دائما!".
مقالات ذات صلة
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة

عربي و دولي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لاريجاني يصل إلى بيروت
برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد كذبة إعلامية
03:17

إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد كذبة إعلامية

نفت طهران على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، ما جاء في إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مفتشيها باشروا هذا الأسبوع عمليات تفتيش في منشآت نووية إيرانية، ما أثار جدلاً واسعًا حول حقيقة ما يجري.

03:17

إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد كذبة إعلامية

نفت طهران على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، ما جاء في إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مفتشيها باشروا هذا الأسبوع عمليات تفتيش في منشآت نووية إيرانية، ما أثار جدلاً واسعًا حول حقيقة ما يجري.

لاريجاني يصل إلى بيروت
03:02

لاريجاني يصل إلى بيروت

وصل أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني إلى مبنى الطيران المدني العام في مطار رفيق الحريري الدولي، بيروت للمشاركة في إحياء مراسم الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد أميني عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ورفاقهما ولقاء كبار المسؤولين اللبنانين.

03:02

لاريجاني يصل إلى بيروت

وصل أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني إلى مبنى الطيران المدني العام في مطار رفيق الحريري الدولي، بيروت للمشاركة في إحياء مراسم الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد أميني عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ورفاقهما ولقاء كبار المسؤولين اللبنانين.

برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)
Play
16:39

برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)

قال المبعوث الأميركي توم برّاك: "الشرق الأوسط، لا وجود للشرق الأوسط.
وأضاف خلال حديث مع الصحافيين في واشنطن: "أنت تعلم ذلك. هناك قبائل، وهناك قرى. أُنشئت الدولة القومية على يد البريطانيين والفرنسيين عام 1916".
وتابع: "قالت اتفاقية سايكس بيكو: حسنًا، سنأخذ ما كان يُعرف بالإمبراطورية العثمانية، وسنرسم خطوطًا مستقيمة حولها، وسنُطلق عليها اسم الدول القومية. لكن الشرق الأوسط لا يعمل بهذه الطريقة. يبدأ بفرد، ثم عائلة، ثم قرية، ثم قبيلة، ثم مجتمع، ثم دين. وأخيرًا، هذه هي ماهية هذه الأمة".
وأردف: "لذا، عندما أقول إنه وهم، الاعتقاد بأننا سنجعل 27 دولة مختلفة، تضم 110 مجموعات عرقية مختلفة، تتوافق مع مفاهيم سياسية، فمع أي مفاهيم ستتوافق ستأجعل حياتي وحياة أطفالي أفضل".

16:39

برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)

قال المبعوث الأميركي توم برّاك: "الشرق الأوسط، لا وجود للشرق الأوسط.
وأضاف خلال حديث مع الصحافيين في واشنطن: "أنت تعلم ذلك. هناك قبائل، وهناك قرى. أُنشئت الدولة القومية على يد البريطانيين والفرنسيين عام 1916".
وتابع: "قالت اتفاقية سايكس بيكو: حسنًا، سنأخذ ما كان يُعرف بالإمبراطورية العثمانية، وسنرسم خطوطًا مستقيمة حولها، وسنُطلق عليها اسم الدول القومية. لكن الشرق الأوسط لا يعمل بهذه الطريقة. يبدأ بفرد، ثم عائلة، ثم قرية، ثم قبيلة، ثم مجتمع، ثم دين. وأخيرًا، هذه هي ماهية هذه الأمة".
وأردف: "لذا، عندما أقول إنه وهم، الاعتقاد بأننا سنجعل 27 دولة مختلفة، تضم 110 مجموعات عرقية مختلفة، تتوافق مع مفاهيم سياسية، فمع أي مفاهيم ستتوافق ستأجعل حياتي وحياة أطفالي أفضل".

يحدث الآن

اخترنا لك
إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد كذبة إعلامية
03:17
لاريجاني يصل إلى بيروت
03:02
برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)
16:39
نتنياهو: هدفنا ليس فقط رصد أعمال حزب الله بل منعه من خرق وقف اتفاق إطلاق النار
09:50
نتنياهو: إذا تمكنت الحكومة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله فإن السلام سيحل بيننا وبين لبنان
09:49
نتنياهو: الفلسطينيون لا يريدون حل الدولتين
09:25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025