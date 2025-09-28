وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​

استبعد أسعد الشيباني انضمام بلاده إلى الاتفاقات الإبراهيمية، معتبراً أن مناقشات التطبيع مع "صعبة".

وقال الشيباني في مقابلة مع شبكة " " الإخبارية الأميركية، إن "الضربات بعد سقوط نظام صعقت ، مما جعل مناقشات التطبيع صعبة".



وقال ردا على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل عقب العملية العسكرية: "لا نشكل تهديداً لأحد في المنطقة، بما في ذلك ، لكن سياسات التعاون والسلام الجديدة قوبلت بالتهديدات والضربات".



واستطرد: "لذا فإن الحديث عن التطبيع والاتفاقات الإبراهيمية أمر صعب بعض الشيء".



كما انتقد الوزير إسرائيل لـ"عرقلتها الحكومة ، عندما واجهت تصاعدا في العنف الطائفي في الجنوب".



ورداً على سؤال عما فعلته إسرائيل تحديداً خلال تدخلها، قال: "دعمت جماعات خارجة عن القانون، وهذا عرقل وأعاق الحكومة السورية عن حل المشكلة بين البدو والدروز".



وأضاف: "ما فعلته إسرائيل زاد الأمور تعقيدا، وجعل الدروز في وضع صعب ومحرج للغاية".



كما اعتبر الشيباني أن "سوريا قوية وموحدة ستكون مفيدة للأمن الإقليمي، وهذا سيفيد إسرائيل".



ومن جهة أخرى، عبر الوزير عن ترحيب الشعب السوري بتحركات لرفع المفروضة على البلاد، التي كانت تستهدف النظام السابق.



وقال: "موقف الولايات المتحدة، منذ يوم سقوط ، تجاه سوريا موقف إيجابي للغاية، وقد لاقى دعما كبيرا من الشعب السوري، بما في ذلك رفع العقوبات".