عربي و دولي

وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​

2025-09-28 | 15:34
وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​
وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​

استبعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انضمام بلاده إلى الاتفاقات الإبراهيمية، معتبراً أن مناقشات التطبيع مع إسرائيل "صعبة".

وقال الشيباني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "الضربات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد صعقت سوريا، مما جعل مناقشات التطبيع صعبة".

وقال ردا على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل عقب العملية العسكرية: "لا نشكل تهديداً لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن سياسات التعاون والسلام الجديدة قوبلت بالتهديدات والضربات".

واستطرد: "لذا فإن الحديث عن التطبيع والاتفاقات الإبراهيمية أمر صعب بعض الشيء".

كما انتقد الوزير إسرائيل لـ"عرقلتها الحكومة السورية، عندما واجهت تصاعدا في العنف الطائفي في الجنوب".

ورداً على سؤال عما فعلته إسرائيل تحديداً خلال تدخلها، قال: "دعمت جماعات خارجة عن القانون، وهذا عرقل وأعاق الحكومة السورية عن حل المشكلة بين البدو والدروز".

وأضاف: "ما فعلته إسرائيل زاد الأمور تعقيدا، وجعل الدروز في وضع صعب ومحرج للغاية".

كما اعتبر الشيباني أن "سوريا قوية وموحدة ستكون مفيدة للأمن الإقليمي، وهذا سيفيد إسرائيل".

ومن جهة أخرى، عبر الوزير عن ترحيب الشعب السوري بتحركات الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على البلاد، التي كانت تستهدف النظام السابق.

وقال: "موقف الولايات المتحدة، منذ يوم سقوط الاسد، تجاه سوريا موقف إيجابي للغاية، وقد لاقى دعما كبيرا من الشعب السوري، بما في ذلك رفع العقوبات".
 
 
 
 
