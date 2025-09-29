أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة

استبعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انضمام بلاده إلى الاتفاقات الإبراهيمية، معتبراً أن مناقشات التطبيع مع إسرائيل "صعبة".
يلتقي رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين في واشنطن حيث سيؤكد مجددا نيته "انجاز المهمة" في غزة، كما ذكرت "فرانس برس".
زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه مستودع أسلحة لحزب الله جنوب لبنان.وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الجيش أغار قبل قليل على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".