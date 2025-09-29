الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة

2025-09-29 | 01:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة
أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" أن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة باتت "في مراحلها النهائية"، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط.

ونقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله: "العالم العربي يريد السلام، إسرائيل تريد السلام، وبيبي (بنيامين نتنياهو) يريد السلام".

وأوضح ترامب أن خطته لا تقتصر على إنهاء الحرب في غزة فقط، بل تهدف إلى بذل جهد أكبر لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف: "إذا أنجزنا هذا، سيكون يوما عظيما لإسرائيل وللشرق الأوسط. ستكون الفرصة الأولى لسلام حقيقي في الشرق الأوسط. لكن علينا أن ننجزه أولا".

ووفق "إكسيوس" فإن خطة ترامب للسلام في غزة تشمل البنود الرئيسية التالية:

- الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة خلال 48 ساعة من وقف إطلاق النار.

- وقف دائم لإطلاق النار.

- انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة.

- إفراج إسرائيل عن نحو 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، إضافة إلى نحو 2000 فلسطيني اعتقلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

- خطة ما بعد الحرب تتضمن آلية حكم في غزة بلا حماس، وتشمل مجلسا دوليا وعربيا مع ممثل للسلطة الفلسطينية، وحكومة تكنوقراط من فلسطينيين مستقلين في غزة.

- قوة أمنية تضم فلسطينيين إلى جانب جنود من دول عربية وإسلامية.

- تمويل من الدول العربية والإسلامية للإدارة الجديدة في غزة ولإعادة الإعمار والتنمية.

- مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية في آلية الحكم الجديدة بغزة.

- نزع سلاح حماس وإفراغ غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير الأسلحة الثقيلة المتبقية والأنفاق.

- عفو عن عناصر حماس الذين ينبذون العنف ويرغبون بالبقاء في غزة، وتأمين ممر آمن للخروج لمن يرفض ذلك.

- عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية وعدم ضم أو احتلال أي جزء من غزة.

- تعهّد إسرائيلي بعدم مهاجمة قطر مجددا مستقبلا.

- مسار مستقبلي موثوق باتجاه "إقامة دولة فلسطينية" بعد أن تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات كبيرة.
مقالات ذات صلة
أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة

عربي و دولي

الجديد

ترامب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​
15:34

وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​

استبعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انضمام بلاده إلى الاتفاقات الإبراهيمية، معتبراً أن مناقشات التطبيع مع إسرائيل "صعبة".

15:34

وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​

استبعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انضمام بلاده إلى الاتفاقات الإبراهيمية، معتبراً أن مناقشات التطبيع مع إسرائيل "صعبة".

لقاء بين ترامب ونتنياهو.. وإنجاز المهمة!
13:30

لقاء بين ترامب ونتنياهو.. وإنجاز المهمة!

يلتقي رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين في واشنطن حيث سيؤكد مجددا نيته "انجاز المهمة" في غزة، كما ذكرت "فرانس برس".

13:30

لقاء بين ترامب ونتنياهو.. وإنجاز المهمة!

يلتقي رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين في واشنطن حيث سيؤكد مجددا نيته "انجاز المهمة" في غزة، كما ذكرت "فرانس برس".

"مستودع أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!
13:27

"مستودع أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!

زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه مستودع أسلحة لحزب الله جنوب لبنان.

وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الجيش أغار قبل قليل على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

13:27

"مستودع أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!

زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه مستودع أسلحة لحزب الله جنوب لبنان.

وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الجيش أغار قبل قليل على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​
15:34
لقاء بين ترامب ونتنياهو.. وإنجاز المهمة!
13:30
"مستودع أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!
13:27
ترامب لرويترز: تلقيت رداً جيدا للغاية من إسرائيل والقادة العرب على مقترح خطة السلام في قطاع غزة
12:54
إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية ميشيغان واشتعال النيران في المبنى
12:33
يديعوت أحرونوت عن مصادر: نتنياهو في حالة هستيريا قبل لقاء ترمب وثمة توتر بسبب الخشية من تعرضه لمفاجأة
12:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025