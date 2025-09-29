يديعوت احرنوت: نتنياهو تحدث مع رئيس وزراء قطر: "اعتذر عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: سنعمل مع شركائنا على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة

البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: سنعمل مع شركائنا على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة