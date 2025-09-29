إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر

أجرى فخامة الرئيس دونالد ترامب
، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الصديقة، اليوم
اتصالاً هاتفياً مع كل من معالي الشيخ محمد
بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
، ورئيس وزراء إسرائيل
، في إطار الجهود الأمريكية للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي
الذي استهدف حياً سكنياً في مدينة الدوحة يضم مقرات إقامة الوفد المفاوض لحركة حماس، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر".
وأضاف البيان: "في بداية الاتصال، قدّم معالي رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية، بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي على جهوده لتحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك الضمانات بعدم تكرار العدوان على دولة قطر والالتزام الولايات المتحدة بالشراكة الدفاعية معها".
وتابع: "ومن جانبه، قدّم رئيس وزراء إسرائيل، خلال الاتصال، اعتذاره عن هذا الهجوم وانتهاكه السيادة القطرية، مما أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، متعهداً بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل
".
وأردف البيان: "من جهته
، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رفض دولة قطر التام والقاطع للمساس بسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، مشدداً على أن حماية المواطنين والمقيمين على أرضها تمثل أولوية قصوى، كما جدّد معاليه المطالبة بضمانات معمّقة تضمن حماية دولة قطر من الاستهدافات المتكررة وغير المبررة".
وأكد البيان ان "قطر مستعدّة لمواصلة الانخراط في العمل للوصول لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي، انطلاقاً من النهج الذي طالما التزمت به دولة قطر في حل الأزمات عبر السبل الدبلوماسية، وبما يتوافق ويرتبط مع دعم الأمن والاستقرار الإقليمي".