إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر

صدر عن القطرية البيان التالي:

أجرى فخامة الرئيس ، رئيس الصديقة، اتصالاً هاتفياً مع كل من معالي الشيخ بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ، ورئيس وزراء ، في إطار الجهود الأمريكية للتعامل مع تداعيات العدوان الذي استهدف حياً سكنياً في مدينة الدوحة يضم مقرات إقامة الوفد المفاوض لحركة حماس، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر".



وأضاف البيان: "في بداية الاتصال، قدّم معالي رئيس وزير الخارجية، بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي على جهوده لتحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك الضمانات بعدم تكرار العدوان على دولة قطر والالتزام الولايات المتحدة بالشراكة الدفاعية معها".



وتابع: "ومن جانبه، قدّم رئيس وزراء إسرائيل، خلال الاتصال، اعتذاره عن هذا الهجوم وانتهاكه السيادة القطرية، مما أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، متعهداً بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في ".



وأردف البيان: " ، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رفض دولة قطر التام والقاطع للمساس بسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، مشدداً على أن حماية المواطنين والمقيمين على أرضها تمثل أولوية قصوى، كما جدّد معاليه المطالبة بضمانات معمّقة تضمن حماية دولة قطر من الاستهدافات المتكررة وغير المبررة".



وأكد البيان ان "قطر مستعدّة لمواصلة الانخراط في العمل للوصول لإنهاء الحرب في ، في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي، انطلاقاً من النهج الذي طالما التزمت به دولة قطر في حل الأزمات عبر السبل الدبلوماسية، وبما يتوافق ويرتبط مع دعم الأمن والاستقرار الإقليمي".