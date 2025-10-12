برصاص مسلحين في غزة.. إستشهاد الصحافي صالح الجعفراوي

أفادت مصادر فلسطينية لـ"الجزيرة" باستشهاد الصحفي برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة. وقالت المصادر إن الجعفراوي تعرّض لإطلاق نار من عناصر في "عصابة مسلحة" خلال تغطيته اشتباكات بحي الصبرة.

وكان مصدر قيادي في بغزة أفاد لـ"لجزيرة" بـ"وقوع اشتباكات في مدينة غزة مع "عصابة مسلحة تابعة للاحتلال" أسفرت عن وجرحى".

وقال المصدر إن "أجهزة الأمن فرضت حصارًا على هذه العصابة، مضيفًا أن "عناصر العصابة" قتلوا نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة".