الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

برصاص مسلحين في غزة.. إستشهاد الصحافي صالح الجعفراوي

2025-10-12 | 15:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
برصاص مسلحين في غزة.. إستشهاد الصحافي صالح الجعفراوي
برصاص مسلحين في غزة.. إستشهاد الصحافي صالح الجعفراوي

أفادت مصادر فلسطينية لـ"الجزيرة" باستشهاد الصحفي صالح الجعفراوي اليوم برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة. وقالت المصادر إن الجعفراوي تعرّض لإطلاق نار من عناصر في "عصابة مسلحة" خلال تغطيته اشتباكات بحي الصبرة.

وكان مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة أفاد لـ"لجزيرة" بـ"وقوع اشتباكات في مدينة غزة مع "عصابة مسلحة تابعة للاحتلال" أسفرت عن شهداء وجرحى".
وقال المصدر إن "أجهزة الأمن فرضت حصارًا على هذه العصابة، مضيفًا أن "عناصر العصابة" قتلوا نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة".
 
مقالات ذات صلة
برصاص مسلحين في غزة.. إستشهاد الصحافي صالح الجعفراوي

عربي و دولي

غزة

رصاص

الصحافي صالح الجعفراوي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حماس لـ "أ ف ب": لا دور للحركة في حكم غزة بالمرحلة الانتقالية
بعد إعادة الرهائن.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمهمة جديدة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب في رسالة للكنيست: لن نرتاح قبل تحقيق السلام الشامل ونقود حاليا جهود الاستقرار في الشرق الأوسط
16:40
الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر واشنطن لزيارة تل أبيب وحضور قمة شرم الشيخ
16:37
أحمد عبد الهادي لـوهلق شو: لم نوافق على تسليم السلاح والمفاوضات حول المرحلة الثانية تخصنا نحن
16:17
ممثل "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لـوهلق شو: لا نريد حكم غزة وعمليتنا حققت أهدافاً استراتيجية والحرب انتهت والبندقية بأيدي مجاهدينا لم نسلمها حتى اليوم
16:14
جورج عدوان لـوهلق شو: أدعو المغتربين للتسجيل وما زلنا أمام 3 خيارات إما التصويت لـ128 نائب أو 6 نواب أو التصويت في لبنان لحالات قانونية إستثنائية
15:50
مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار لـوهلق شو: لا وجود لطلب سعودي من الوفد السوري بعدم زيارة برّي لكن رسالة الشيباني تؤكد أن العلاقة مع حزب الله ما زالت عالقة
14:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025