سنعيد بناء المنشآت النووية بقوة أكبر.. مواقف جديدة للرئيس الايراني!

أكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان على عزم الحكومة الراسخ لدعم كامل لتطوير الصناعة النووية السلمية في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل دعمها الشامل لتقوية هذه القدرات وتعزيزها، وأضاف: "بجهود علمائنا وتخطيط دقيق يمكننا أن نحظى بحصة أكبر في السوق العالمية".





وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن بزشكيان زار منظمة الطاقة الذرية ، حيث اطلع على أحدث منجزات العلماء في مجالات الصحة والعلاج وإنتاج الأدوية الإشعاعية، ثم عقد اجتماعا ودّيا مع كبار مديري هذه الصناعة.



وأشار الرئيس إلى أن بلاده "أعلنت مرارا أن إنتاج السلاح ليس ضمن برامجها، وهم يعلمون ذلك جيدا، لكنهم يتذرعون بهذه الأكاذيب لمنع تقدّم البلاد".



وأضاف: "شبابنا ونخبنا قادرون على حلّ مشكلات البلاد وتلبية احتياجاتها، ولن يجلسوا مكتوفي الأيدي حتى تصبح محتاجة لصناعاتهم ومنتجاتهم. لقد ربطوا قدراتهم بحاجات ، ويسيرون بقوة في هذا الطريق".



كما لفت بزشكيان إلى الاستخدامات الواسعة للتقنية النووية في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والبيئة، مؤكداً أن كل ما من إنجازات يهدف إلى تحسين صحة المواطنين وخدمة المجتمع.



وأعرب أيضا عن أسفه من أن الدعاية الموجّهة ضد النشاطات النووية السلمية جعلت الرأي العام يربط مصطلح "نووي" بصناعة القنبلة الذرية، موضحاً أن "الصناعة النووية منظومة علمية وصناعية ضخمة، وما يُعرف بالسلاح النووي ليس سوى جزء صغير منها، في حين أن بقية هذه الصناعة تسهم في تلبية احتياجات البشرية الأساسية." وأضاف: "هدفنا من تطوير هذه الصناعة هو تلبية حاجات الشعب ورفع مستوى رفاهه، لا تصنيع السلاح".



وختم بزشكيان بالتأكيد على أن الحكومة مصمّمة على دعم كامل لتطوير الصناعة النووية السلمية، قائلاً: "ستدعم الحكومة بكل طاقتها تقدّم هذه القدرات وتعزيزها. وبجهود علمائنا وتخطيطٍ مدروس، يمكننا أن نحصل على نصيب أكبر من السوق العالمية. نحن نقدر علماءنا، وسنواصل العمل يداً بيد من أجل عزّة إيران، لأن مستقبل البلاد مرهون بالتقدّم على حافة المعرفة والتوجه نحو التقنيات الحديثة".