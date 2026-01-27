الأخبار
عربي و دولي

نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان: مستقبل كل السوريين هو مع الدولة وليس مع أي طرف آخر

2026-01-27 | 14:18
نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان: مستقبل كل السوريين هو مع الدولة وليس مع أي طرف آخر
نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان: مستقبل كل السوريين هو مع الدولة وليس مع أي طرف آخر

في مقابلة مع قناة العربية قال نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان الذي لعب دورا سياسيا وعسكريا وامنيا لافتا في السنوات الماضية

وان المرحلة الحالية ونظرة الدولة إلى قسد والمكوّن الموجود في شمال شرق سوريا، تشكل فرصة للتأكيد على أن مستقبل كل السوريين هو مع الدولة وليس مع أي طرف آخر". وأضاف ان "سوريا تبني حاليا منظومة مهنية تخدم الناس بغض النظر عن انتماءاتهم سواء كانت عرقية، دينية أو طائفية".
 
واللواء طحان قاد  وفودا رسمية سورية رفيعة المستوى إلى دول مثل لبنان وقطر لتعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وملف السجناء السوريين في لبنان، ولعب دورا بارزا في المفاوضات مع قسد والترتيبات الأمنية خلال استعادة النظام مناطق الشمال الشرقي.
 

وهو يقود حاليا عملية استرجاع الشرعية ووضع الترتيبات الأمنية وتثبيت الأمن في مناطق قسد، بهدف توحيد الأراضي السورية وبسط سلطة الدولة من خلال دوره كنائب لوزير الداخلية السوري ومعاونه للشؤون الأمنية، وهو من أهم المناصب ضمن الهرمية الأمنية في البلاد. 
واللواء طحان هو من أبطال الثورة السورية وعملية ردع العدوان، وأحد أحد أبرز القياديين الأمنيين والعسكريين خلال الثورة والتحرير، ومهندس الكمائن واختراقات خطوط قوات النظام البائد. وقد كرمّه الرئيس السوري أحمد الشرع في فعالية "حلب مفتاح النصر" لدوره في عملية "خلايا خلف الخطوط" والتي 
شكّلت نقطة تحوّل استراتيجية في التحرير. 


وقال في مقابلته مع العربية أنه عندما تبدأ الدولة السورية في الحسكة بإعادة بعض الأشخاص والطاقات والكوادر التي كانت تستلم مناصب، بالتأكيد سيأخذ الأشخاص المناسبين أماكنهم الطبيعية. وحول التفاوض مع قسد حول سجن الأقطان، قال: "لقد وضعنا شرطا خلال التفاوض لاستلام السجن مع الموقوفين، وترك السجن على حاله، أي ألا يحصل تلف للمستندات، لكن للأسف عندما دخلنا إلى السجن، وأنا كنت من أول الواصلين اكتشفنا أنهم لم يتركوا ورقة واحدة". 
وحول مخيم الهول، قال: "الهول عبارة عن مخيم يتضمن تقريبا 20 ألف شخص من بينهم نساء وأطفال، العدد كبير والمخيم واسع جدا. وبمجرد أن وصلنا هناك صادفنا ذات الظروف التي واجهناها في سجن 
الأقطان". 
 
أما عن ملف المخدرات، فقال: "بعض العاملين في قسد سواء كانوا عسكريين أو غير عسكريين، كانوا يقومون بصناعة المخدرات وتوزيعها على الناس كما كان النظام البائد يفعل".
وشرح وضع حقول النفط، فقال: "انتشرنا في كل حقول البترول الرئيسية، وعملنا على تأمين الآبار المنتشرة في المحافظات الثلاثة بنسبة 90 في المئة تقريبا".
 
 
 
 
 
 
وختم اللقاء متحدثا عن التجاوزات من قبل بعض العناصر، فقال: "التوجيه العام هو "ممنوع التجاوزات"، لقد بذلنا جهودا في هذا المجال مع الأفراد والعناصر، خصوصا على مستوى التدريب. كل شخص قام بتجاوزات سنقوم بمحاسبته، وقد قمت بنفسي منذ 3 أيام بوضع 3 شبان في السجن، وهم الآن قيد التحقيق بسبب ارتكابهم تجاوزا معيّنا في إحدى المحافظات".    
الجدير بالذكر أن اللواء طحان كان له دور بارز في معارك ريف حلب الغربي ومعارك الشمال والشمال الشرقي، وسبق أن تولّى مسؤولية جهاز الأمن العام في أرياف حلب. كما قاد عملية "خلايا خلف الخطوط" في بداية معركة ردع العدوان، والتي عطلت "غرفة العمليات والتحكم" التابعة للنظام البائد.
 
 
 
 
 
 
