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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد دعم قطر لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام
2026-07-11 | 10:53
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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد دعم قطر لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام
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