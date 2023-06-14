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عربي و دولي

جندي أمريكي يعترف بتقديمه المساعدة لـ"داعش" في تنفيذ كمين أدى إلى مقتل زملائه!

2023-06-14 | 15:43
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جندي أمريكي يعترف بتقديمه المساعدة لـ&quot;داعش&quot; في تنفيذ كمين أدى إلى مقتل زملائه!
جندي أمريكي يعترف بتقديمه المساعدة لـ"داعش" في تنفيذ كمين أدى إلى مقتل زملائه!

فيما تقود الولايات المتحدة تحالفًا ضد "داعش"، كان أحد جنودها يساعد التنظيم الإرهابي، في تنفيذ كمين أدى إلى مقتل بعض مواطنيه في الشرق الأوسط.
حالة سجلته وزارة العدل الأمريكية في سجلاتها، مشيرة إلى أن جنديا أقر اليوم الأربعاء بأنه مذنب في تهم تتعلق بالإرهاب لمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" في تنفيذ كمين أدى إلى مقتل جنود أمريكيين في الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة في بيان أن الجندي من ولاية أوهايو وأقر بأنه مذنب لمحاولة تقديم "دعم مادي" لمنظمة أجنبية تصنفها واشنطن على أنها تنظيم إرهابي، وكذلك الشروع في مساعدة تنظيم "داعش" على الهجوم على جنود أمريكيين وقتلهم.
وكان وزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش عقدوا اجتماعًا الأسبوع الماضي، في العاصمة السعودية، الرياض، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأعاد وزراء التحالف التأكيد على أن القتال ضد داعش في العراق وسوريا لا يزال يمثل الأولوية الأولى للتحالف، مؤكدين على أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم التحالف والشركاء الشرعيين.
وأعلن وزراء التحالف إطلاق حملة تعهد مالي من أجل الاستقرار، بهدف جمع 601 مليون دولار للمناطق المحررة من داعش في العراق وسوريا.
وأكد الوزراء مجددا على أهمية الحلول الدائمة للسكان المتبقين في شمال شرق سوريا، بما في ذلك ضمان إيواء "إرهابيي" داعش المحتجزين في سوريا بشكل آمن وإنساني، وتحسين الظروف الأمنية ووصول المساعدات الإنسانية لأفراد أسرهم المقيمين في مخيمي الهول والروج النازحين.
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