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عربي و دولي

زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب الفيليبين

2023-06-15 | 01:48
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زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب الفيليبين
زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب الفيليبين



ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل الفيليبين اليوم، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون أن تسجل أي أضرار على الفور، كما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ووقع الزلزال قرابة الساعة العاشرة (02,00 ت غ) على عُمق 124 كيلومتراً قبالة سواحل مدينة كالاتاغان في مقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.

وقال قائد شرطة كالاتاغان إميل ميندوزا لوكالة "فرانس برس" إنّه لدى وقوع الزلزال هرع إلى الخارج مع سائر عناصر مفوضية الشرطة.

أضاف :"أنّه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، لكنّ الأجهزة المكلفة إدارة الكوارث تحرّكت على الفور لإجراء مسح وإعداد تقرير".

وبحسب المسؤول عن إدارة الكوارث في كالاتاغان رونالد توريس فقد استمرّ الزلزال ما بين 30 ثانية ودقيقة. 

وحذرت الوكالة المحلية لرصد الزلازل من هزات أرتدادية ممكنة لكنها استبعدت حدوث تسونامي نظرا لعمق الزلزال. 

وشعر بالزلزال عدد من سكّان العاصمة مانيلا الذين هرعوا من مبانيهم إلى الهواء الطلق.

وقالت السلطات الفيليبينية إن مدارج الهبوط ومسارات التنقل في مطار نينوي أكينو الدولي أغلقت موقتا للتحقق من عدم تضررها.

وصرح المسؤول في مكتب الدفاع المدني دييغو ماريانو  للصحافيين "حتى الآن لم تسجل أضرار كبيرة أو إصابات"، مؤكدا أن "التقييم مستمر".
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