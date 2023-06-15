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عربي و دولي

المملكة المغربية تستضيف الدورة 53 لمجلس وزراء الاعلام العرب

2023-06-15 | 08:08
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المملكة المغربية تستضيف الدورة 53 لمجلس وزراء الاعلام العرب
المملكة المغربية تستضيف الدورة 53 لمجلس وزراء الاعلام العرب

أعلن بيان صدر عن قطاع الإعلام والاتصال -إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب، "المملكة المغربية تستضيف يوم 21 حزيران - يونيو 2023، بالتعاون بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الثقافة والشباب والتواصل، الدورة 53 لمجلس وزراء الاعلام العرب على ان يجري التحضير لها في اجتماعات الدورة 17 للمكتب التنفيذي والدورة 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي على التوالي يومي 19 و20 من نفس الشهر.

وسيرأس وفد الامانة العامة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، في حضور وزراء الإعلام في الدول العربية ومن يقوم مقامهم ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الاعلام.
 
وفي هذا الصدد، ذكر السفير خطابي انه "عملا بمقتضيات النظام الأساسي لهذا المجلس ستنكب اللجنة الدائمة للإعلام العربي على دراسة وثائق العمل التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام انطلاقا من الإسهامات البناءة للدول الأعضاء والشركاء المعنيين لترفع إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري المذكور".
 
 واكد "ان هذه الدورة ستتميز باستعراض وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات المجلس منذ انعقاد الدورة 52 في القاهرة في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى هياكل المجلس واللجان وفرق العمل داخل وخارج بلد المقر".

وتتصدر أجندة الاجتماعات مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية المشروعة وفي صلبها القدس المحتلة، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، فضلا عن تحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية ووضع خطتها التنفيذية، وتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، والإعلام البيئي ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، كما ستشكل هذه الدورة مناسبة للاطلاع على أنشطة بعثات ومراكز جامعة الدول العربية وتقارير المنظمات والاتحادات الاعلامية وقضايا تنظيمية تهم  تطوير العمل الاعلامي المشترك.
 
وتجدر الإشارة الي انه سيتم في هذه الدورة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (18) حسب مقتضيات النظام الاساسي للمجلس. 
 
كما ستعقد على هامش الدورة ندوة دولية حول القدس بمشاركة نخبة من الشخصيات والأكاديميين والمختصين والاعلاميين.
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