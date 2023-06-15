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عربي و دولي

بعد مأساة اليونان... توقيف مصريين يشتبه بأنهم مهربون

2023-06-15 | 14:40
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بعد مأساة اليونان... توقيف مصريين يشتبه بأنهم مهربون
بعد مأساة اليونان... توقيف مصريين يشتبه بأنهم مهربون

اوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مصرع المئات، وفق ما افاد مصدر في أحد الموانىء لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولفتت فرانس برس الى ان بين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق، مما ادى الى مصرع 78 شخصا على الأقل وفق حصيلة رسمية.

وقال مصدر مذكور ان قارب الصيد كان غادر مصر فارغا قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية بشرق ليبيا، وكان متوجها الى إيطاليا.

وذكرت وكالة الانباء اليونانية أن الاشخاص اوقفوا في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نقل اليه الناجون، ويشتبه بأنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أبدت "خشيتها من (غرق) مئات الاشخاص الاضافيين، في إحدى اسوأ المآسي في البحر المتوسط مدى عقد".

واعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ايلياس سياكانتاريس الاربعاء أن معلومات غير مؤكدة اشارت الى أن 750 شخصا كانوا يستقلون المركب.

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