بعد مأساة اليونان... توقيف مصريين يشتبه بأنهم مهربون

ولفتت فرانس برس الى ان بين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق، مما ادى الى مصرع 78 شخصا على الأقل وفق حصيلة رسمية.

وقال مصدر مذكور ان قارب الصيد كان غادر مصر فارغا قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية بشرق ليبيا، وكان متوجها الى إيطاليا.

وذكرت وكالة الانباء اليونانية أن الاشخاص اوقفوا في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نقل اليه الناجون، ويشتبه بأنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أبدت "خشيتها من (غرق) مئات الاشخاص الاضافيين، في إحدى اسوأ المآسي في البحر المتوسط مدى عقد".

واعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ايلياس سياكانتاريس الاربعاء أن معلومات غير مؤكدة اشارت الى أن 750 شخصا كانوا يستقلون المركب.