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عربي و دولي

15 قتيلا على الأقل جراء حادث سير مروع في كندا

2023-06-16 | 03:10
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15 قتيلا على الأقل جراء حادث سير مروع في كندا
15 قتيلا على الأقل جراء حادث سير مروع في كندا

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب عشرة آخرون في حادث سير وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة في مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأشارت إلى أن غالبية ركاب الحافلة التي كانت تُقل نحو 25 شخصا هم من المسنّين.

وأفاد شهود قرب موقع الحادث في اتصال مع وكالة فرانس برس بأن عددا من سيارات الاسعاف اضافة الى مروحيتين هرعت الى المكان. فيما تصاعد دخان من موقع الحادث، مشيرا  إلى أن الشاحنة انقلبت على جانبها والحافلة الصغيرة احترقت.

وفي بيان، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحادث بأنه "مأساوي للغاية" وقدم تعازيه لاهالي الضحايا . 
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