لويس ميغيل بوينو: يجب أن تكون عودة النازحين السوريين آمنة ومؤسساتنا لا تصل الى كل المناطق

لويس ميغيل بوينو : يجب أن تكون عودة النازحين السوريين آمنة ومؤسساتنا لا تصل الى كل المناطق

