الجيش السوداني يتوعد بحسم معركة الشوارع في الخرطوم

يأتي ذلك فيما تواصل تحليق الطيران مع استمرار تصاعد أعمدة الدخان في مستودعات الغاز والمشتقات البترولية جنوب الخرطوم لليوم التاسع على التوالي.

وتوعد مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق "ياسر العطا" بحسم المعركة وملاحقة الدعم السريع داخل الأحياء، داعياً المواطنيين في فيديو متداول إلى الإبتعاد عن المنازل التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.