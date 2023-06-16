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عربي و دولي

بالفيديو ـ محمد بن سلمان يصل الإليزيه.. وماكرون بمقدمة مستقبليه

2023-06-16 | 07:21
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بالفيديو ـ محمد بن سلمان يصل الإليزيه.. وماكرون بمقدمة مستقبليه
بالفيديو ـ محمد بن سلمان يصل الإليزيه.. وماكرون بمقدمة مستقبليه


وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، لقصر الإليزيه حيث كان الرئيس الفرنسي بمقدمة مستقبليه.
وصافح ولي العهد السعودي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل التقاط صور تذكارية.
وبدأ الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، زيارة رسمية لعدة أيام إلى فرنسا، يلتقي خلالها ماكرون، في اجتماع يناقش، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، جملة من الملفات في مقدمتها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على بقية العالم، حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وهذه ثاني زيارة يجريها محمد بن سلمان لباريس في أقل من عام، بعد الأولى التي قام بها في يوليو/تموز 2022.
وفي بيان نشر الأربعاء، قال الديوان الملكي السعودي إن الأمير محمد بن سلمان سيترأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، التي ينظّمها ماكرون بباريس في 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.
وفي يوليو/تموز الماضي، قام ولي العهد السعودي بزيارة إلى باريس التقى خلالها ماكرون، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وشدد الجانبان خلال لقائهما آنذاك على "ضرورة إيجاد تسوية للنزاع (في أوكرانيا) وتكثيف التعاون لتخفيف آثاره في أوروبا والشرق الأوسط والعالم".
وإلى جانب أوكرانيا يبحث ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي "تحديات الاستقرار الإقليمي" وفق الإليزيه، بما يرجح تطرق الجانبين للمأزق السياسي في لبنان، والملف النووي الإيراني، فضلا عن التبادلات الاقتصادية والتجارية بين باريس والرياض.
وبحسب إعلام فرنسي ستتوج زيارة ولي العهد السعودي، الأسبوع المقبل، بحفل من المقرر تنظيمه يوم الإثنين في العاصمة باريس، لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيح المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 العالمي.
 
 
 
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