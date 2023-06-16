بالفيديو ـ محمد بن سلمان يصل الإليزيه.. وماكرون بمقدمة مستقبليه

بث مباشر | بعد دقائق.. ولي العهد يصل إلى قصر الإليزيه وفي استقباله الرئيس الفرنسي #ولي_العهد_في_فرنسا#الإخبارية https://t.co/Wl5XvGnKFa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023
بث مباشر | بعد دقائق.. ولي العهد يصل إلى قصر الإليزيه وفي استقباله الرئيس الفرنسي #ولي_العهد_في_فرنسا#الإخبارية https://t.co/Wl5XvGnKFa
فيديو | وصول #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه والرئيس الفرنسي ماكرون في مقدمة مستقبليه #ولي_العهد_في_فرنسا#الإخبارية pic.twitter.com/of3aeds7sB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023
فيديو | وصول #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه والرئيس الفرنسي ماكرون في مقدمة مستقبليه #ولي_العهد_في_فرنسا#الإخبارية pic.twitter.com/of3aeds7sB
فيديو | لقطات من وصول #ولي_العهد إلى إلى قصر الإليزيه#ولي_العهد_في_فرنسا#الإخبارية pic.twitter.com/WXRerjEupi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023
فيديو | لقطات من وصول #ولي_العهد إلى إلى قصر الإليزيه#ولي_العهد_في_فرنسا#الإخبارية pic.twitter.com/WXRerjEupi