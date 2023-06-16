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عربي و دولي

تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في تاريخ الولايات المتحدة .. من هي نصرت تشودري؟!

2023-06-16 | 09:21
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تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في تاريخ الولايات المتحدة .. من هي نصرت تشودري؟!
تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في تاريخ الولايات المتحدة .. من هي نصرت تشودري؟!

 أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تعيين محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، لتصبح بذلك أول قاضية اتحادية مسلمة وأول أمريكية من أصول بنغلادشية في هذا المنصب.
وقد تم ترشيح تشودري من قبل الرئيس جو بايدن إلى المحكمة الاتحادية في يناير، وتم تأكيدها للمنصب مدى الحياة بهامش ضيق من 50-49 صوتًا.
وفي الآونة الأخيرة، عملت تشودري  كمديرة قانونية لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية إلينوي، ووفقًا لسيرتها الذاتية على الإنترنت، لديها سجل حافل في النهوض بإصلاح العدالة الجنائية وحقوق المهاجرين والحصول على الرعاية الإنجابية، وكانت نائبة سابقة لمدير برنامج العدالة العرقية (ACLU).
وكتب اتحاد الحريات المدنية في تغريدة على تويتر ” تهانينا لنصرت تشودري، المديرة القانونية لاتحاد الحريات المدنية في إلينوي، على تأكيدها للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك،  نصرت هي محامية رائدة في مجال الحقوق المدنية، وسيكون تأكيدها بمثابة رصيد للنظام القانوني في بلادنا “.
وعين بايدن، أيضاً، أول قاض مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وهو زاهد قريشي الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه في محكمة ولاية نيوجرسي الاتحادية في 2021.
 
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