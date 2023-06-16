أزمة لبنان على طاولة المحادثات بين ماكرون ومحمد بن سلمان في الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس، في مسعى لدفع الحاكم الفعلي للمملكة إلى تقديم دعم أكبر لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي والعمل على حلّ لأزمة الرئاسة في لبنان.

وبدأت المباحثات على مأدبة غداء، وستركّز على العلاقات الثنائية، وكذلك على "تحديات الاستقرار الإقليمي"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وسيتطرّق الرجلان إلى "المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على بقية دول العالم".

وتنأى #السعودية بنفسها الى حدّ ما في الملف الأوكراني، وقد دعت إلى إنهاء الحرب.