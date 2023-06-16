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بوتين: لدينا أسلحة أكثر مما لدى حلف "الناتو" والسلاح النووي التكتيكي وصل إلى بيلاروسيا بالفعل
2023-06-16 | 11:00
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بوتين: لدينا أسلحة أكثر مما لدى حلف "الناتو" والسلاح النووي التكتيكي وصل إلى بيلاروسيا بالفعل
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