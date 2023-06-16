الرئاسة الفرنسية: ماكرون وولي العهد السعودي أكدا التمسك بأمن الشرقين الأدنى والأوسط

معاون وزير الخارجية السوري ايمن سوسان لـ"الجديد": العلاقات يجب ان تكون طبيعية بين كل الدول العربية وليس فقط بين سوريا والسعودية لأن هذا هو السبيل الوحيد من اجل تحصين الموقف العربي وان يكون لدينا جامعة عربية فاعلة