تحت عنوان "تبادل الأسرى".. عمان تستضيف جولة جديدة من المحادثات اليمنية

تستضيف العاصمة الأردنية عمان، جولة من المحادثات اليمنية بين وفدي الحكومة وجماعة "أنصار الله" الحوثية بشأن ملف الأسرى والمعتقلين برعاية من الأمم المتحدة، فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "الوفد الحكومي يضم 5 ممثلين ومثلهم من الحوثيين".



وكان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى العميد يحيى محمد كزمان، قال عبر "تويتر" إن "جولة المشاورات التي تنعقد بتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وستركز على الكشف عن مصير كل المخفيين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وكذلك من تبقى من المعتقلين والمخفيين قسريا لدى مليشيات الحوثي".