قصف جوي ومدفعي في الخرطوم ونزوح متواصل من دارفور



شهدت الخرطوم صباح اليوم قصفا واشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في إقليم دارفور مئات من سكانه لعبور الحدود نحو تشاد.بحسب "فرنس برس".